  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudiler interneti şeytan icadı diye kendilerine yasaklıyorlar ama... Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar 30 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta! Devlet Başkanı'na hapis cezası! Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılığın kararı sonrası "Kendimi adalete teslim ediyorum" dedi! Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı! Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş
Gündem TSK için ilk aşamada 6 adet üretilecek Teslim edilecek ilk HÜRJET Gök Vatan’la buluştu
Gündem

TSK için ilk aşamada 6 adet üretilecek Teslim edilecek ilk HÜRJET Gök Vatan’la buluştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TSK için ilk aşamada 6 adet üretilecek Teslim edilecek ilk HÜRJET Gök Vatan’la buluştu

HÜRJET, yer ve taksi testlerinin tamamlanmasının ardından Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk prototipin eşlik ettiği HÜRJET, 18 dakika havada kaldı. İlk aşamada 6 HÜRJET Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’in Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk uçağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Gök Vatan’la buluştu.

Son montaj hattı faaliyetlerinin ardından yer ve taksi testleri başarıyla tamamlanan HÜRJET için uçuş kararı alındı. İlk prototipin de eşlik ettiği uçuşta HÜRJET, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.

GÖK VATANLA BULUŞTU

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk uçuşa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor."

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Görgün, "Bu gururda emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ ekibimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

6 ADET HÜRJET ÜRETİLECEK

2017 yılında başlatılan HÜRJET programında, 25 Nisan 2023’te gerçekleştirilen ilk uçuşla kritik bir eşik geride bırakıldı. Üretilen iki prototiple sürdürülen test faaliyetleri kapsamında ses üstü hızlara ulaşan HÜRJET, süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı.

Program çerçevesinde ilk aşamada 6 HÜRJET’in üretilmesi planlanırken, iki prototiple test ve doğrulama faaliyetleri sürdürülüyor. Teslimat konfigürasyonundaki uçakların üretim ve montaj çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

TUSAŞ duyurdu: KAAN ve HÜRJET'te test trafiği artacak
TUSAŞ duyurdu: KAAN ve HÜRJET'te test trafiği artacak

Teknoloji

TUSAŞ duyurdu: KAAN ve HÜRJET'te test trafiği artacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23