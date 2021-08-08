Yıl sonuna kadar 400’ü aşkın tesis hizmete alınacak! Sulama yatırımlarına hız veriliyor

Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yıl sonuna kadar 400’ün üzerinde tesisi devreye alması bekleniyor.

Yüzlerce baraj inşa edildi

DSİ tarafından son 18 yılda 600 baraj, 589 hidroelektrik santral (HES), 423 gölet ve bent, bin 457 sulama, 262 içme suyu, 21 atık su, 253 toplulaştırma ile 5 bin 91 taşkın kontrol tesisi yapıldı. Bu tesisler sayesinde 45 bin 237.11 hektometre küp su depolandı. 1 milyon 901 bin 966 hektar alan sulamaya açıldı ve 4 milyon 313 bin 853 hektar alanda toplulaştırma çalışması gerçekleştirildi. Senede 2 bin 690.02 hektometre küp içme suyu temin edildi. HES tesisleriyle de kurulu güç 19 bin 211.22 megavata ve ortalama enerji üretimi 63 bin 64.74 gigavat saate çıkarıldı.

Enerji üretimi arttı

2020’de ise 15 baraj, 31 HES, 38 gölet ve bent, 75 sulama, 15 içme suyu, 3 atık su, 31 toplulaştırma ve 152 taşkın kontrol tesisi hizmete geçti. Toplam 360 tesiste bin 233.11 hektometre küp su depolandı. 50 bin 597 hektar alan sulamaya açıldı, 544 bin 832 hektar alanda toplulaştırma faaliyeti yürütüldü. Yılda 189.32 hektometre küp içme suyu sağlandı. HES tesisleri sayesinde de kurulu güç 2 bin 815.20 megavata ve ortalama enerji üretimi 8 bin 508.50 gigavat saate yükseldi. 2021 sonuna kadar 51 baraj, 16 HES, 39 gölet ve bent, 92 sulama, 20 içme suyu, 3 atık su, 44 toplulaştırma ve 137 taşkın kontrol tesisinin tamamlanması hedefleniyor. Bu tesislerle bin 461.09 hektometre küp suyun depolanması, 157 bin 727 hektar alanın sulamaya açılması, 1 milyon 255 bin 271 hektar alanda toplulaştırması yapılması planlanıyor. Senede 174.62 hektometre küp içme suyunun temin edilmesi amaçlanıyor. HES tesisleriyle de kurulu gücü 321.54 megavata ve ortalama enerji üretiminin ise 1121,66 gigavat saate taşınması öngörülüyor. DSİ tarafından bugüne kadar 28 yer altı depolama tesisi inşa edildi. 2021’de bu sayının 50’ye varacağı ifade ediliyor. Yer altı depolama tesisi adedinin 2023’te 100’ü, 2030’da 300’ü bulacağı bildiriliyor.

Alan genişleyecek

Ayrıca DSİ tarafından 2023’te sulanabilir alan miktarının 7 milyon 244 bin 383 hektara, depolanan su kapasitesinin 200 bin hektometre küpe, ilave içme suyu miktarının ortalama 5 bin 939.15 hektometre küpe, taşkın koruma sayısının 10 bin 370’e ve toplulaştırılacak miktarının 8 milyon 598 bin 847 hektara çıkarılması için kollar sıvanıyor.

Servi Sulaması Projesi yılda 3,3 milyon lira katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl’ün Genç ilçesinde yapımı sürdürülen Servi Sulaması Projesi’nin tamamlandığında ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlayacağı bildirildi. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti. Bu kapsamda Bingöl’ün Genç ilçesindeki Servi Sulaması inşaatında çalışmaların devam ettiğini ve projenin bitirilmesiyle toplam 2 bin 450 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanmasının temin edileceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti: “Su kaynağı Bingöl Genç Servi Göleti tamamlanmıştır. Gölet temelden 42 metre yükseklikte, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 1,10 milyon metre küp su depolayarak 2 bin 450 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Servi sulaması, milli ekonomiye yılda 3,3 milyon lira katkı temin edecek, ayrıca 735 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.”