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Aktüel

Yıl sonu orkestra konserini internet üzerinden verdiler

2020-04-27 16:10:16 -
Yıl sonu orkestra konserini internet üzerinden verdiler

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yıl sonu orkestra konserini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden verdi.

Zafertepe Mahallesi'nde eğitim veren lisenin müzik bölümü öğrencileri, Aralık 2019'dan itibaren yıl sonu konserine hazırlandı.

Okulların Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapanmasından dolayı öğrenciler, bu konseri düzenleyemedi.

Lisenin müzik öğretmeni Serkan Saruhan, çözümü, öğrencilerinin evlerinden internet üzerinden konser vermesinde buldu.

Bir program üzerinden Kütahya, Bursa, Afyonkarahisar ve Bilecik'teki evlerinden konsere katılan 11 öğrenci ve 5 öğretmen, "Karayip Korsanları" filminin müziğini icra etti.

Parçanın senkronize icra edildiği konser başarıyla tamamlandı.

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