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Spor
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Süper Lig’in en ucuz ve ene pahalı kombine fiyatları belli oldu

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IHA Giriş Tarihi:

Süper Lig’in en ucuz ve ene pahalı kombine fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda en ucuz kombine 3 bin lira, en pahalı ise 645 bin lira olarak belirlendi.

#1
Foto - Süper Lig’in en ucuz ve ene pahalı kombine fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak yeni sezon öncesi kulüplerin kombine satışları devam ediyor. Bu sezon en pahalı kombine bileti 645 bin liradan satışa sunulurken en ucuz kombine ise 3 bin liradan satılıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'in en pahalı kombine fiyatına sahip durumda. Sarı-kırmızılılar, VIP Premium kategorisindeki kombineleri 645 bin liraya satışa sundu. RAMS Park'ta en ucuz kombinenin ise 13 bin lira olduğu açıklandı. Bu sezon en ucuz kombine ise Başakşehir tarafından belirlendi. Turuncu-lacivertliler, kale arkası kombinelerini 3 bin liradan satışa çıkarırken en pahalı kart ise 13 bin liraya satılıyor.

#2
Foto - Süper Lig’in en ucuz ve ene pahalı kombine fiyatları belli oldu

Salah transferi kombine rekoru getirdi Muhammed Salah transferiyle taraftarların yeni sezonu heyecanla beklediği Trabzonspor'da en pahalı kombine 275 bin lira olurken en ucuz ise 15 bin lira olarak satılıyor. Bordo-mavililer, bu sezon kulüp tarihinin en yüksek kombine satışı sayısına ulaşıldığını açıkladı. Fenerbahçe Maraton E'yi kaldırdı en yüksek fiyat değişti Geçen sezon 455 bin liraya satılan Maraton E bloktaki özel VIP bölümünü kaldıran Fenerbahçe, en yüksek kombine fiyatının 196 bin lira olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde en düşük kombine ücreti ise 27 bin 700 lira oldu. Beşiktaş'ta en ucuz kombine 20 bin lira Alexander Nübel ve Leandro Trossard gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesi en pahalı kombine 143 bin 750 liradan satışa sunulurken en ucuzu ise 20 bin liradan satılıyor. Siyah-beyazlılar 2025-2026 sezonunda kombinelerini 19 bin lira ile 115 bin lira arasında satışa sunmuştu.

#3
Foto - Süper Lig’in en ucuz ve ene pahalı kombine fiyatları belli oldu

Ligin yeni ekipleri kombine fiyatlarını belirledi Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, en pahalı kombine ücretini 60 bin lira olarak belirlerken en ucuzunu ise 9 bin lira olarak açıkladı. Ligin bir diğer yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 80 bin lira ücret ile ligin en pahalı kombinelerinden birine sahip olurken en düşük kombinesi 6 bin liradan satışa sunuldu. Erzurumspor FK'da ise kombine fiyatları 6 bin lira ile 52 bin 500 lira arasında değişiyor. Gaziantep FK forma hediye edecek VIP ve Maraton tribünlerinden kombine satın alan taraftarlara yeni sezon resmi maç forması ile futbol topu hediye edeceğini açıklayan Gaziantep FK en pahalı kombinenin 35 bin lira olduğunu açıkladı. En ucuz kombine ise 5 bin lira olarak belirlendi.

#4
Foto - Süper Lig’in en ucuz ve ene pahalı kombine fiyatları belli oldu

Öğrenciye özel kombine Fenerbahçe ve Göztepe'den 2026-2027 sezonunda öğrenci kombinesi satışa sunan sadece Fenerbahçe ve Göztepe oldu. Sarı-lacivertliler, öğrenci kombinesini 14 bin 500 liradan satışa sunarken sarı-kırmızılılar 4 bin liradan satıyor. Başakşehir, Gaziantep FK ve Samsunspor ise kombineleri öğrencilere indirimli fiyattan satışa sundu. Geçtiğimiz sezon son maçta aldığı mağlubiyetle Avrupa kupalarına gitme fırsatını kaçıran Göztepe, bu sezon kombine kartlarını 9 bin 750 lira ile 69 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuyor. Bu sezon kombinelerini açık ve kapalı maraton olarak iki şekilde satışa sunan Kasımpaşa'da açık maraton 4 bin 500 liraya satılırken kapalı ise 6 bin lira olarak belirlendi. Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor kale arkası kombinelerinin 3 bin 500 lira olduğunu ilan ederken en pahalı kart Akdeniz ekibinde 15 bin lira, Karadeniz takımında ise 30 bin lira oldu. Geçen sezon Avrupa kupaları potasına yakın bir şekilde ligi tamamlayan Samsunspor, sezonluk biletlerini 7 bin lira ile 40 bin lira arasındaki fiyatlarda satışa sundu. Trendyol 1. Lig'de 4 sezon geçirdikten sonra tekrar Süper Lig'e yükselen ve ilk sezonunda son maçta lige tutunan Gençlerbirliği, en ucuz kombinesinin 12 bin lira olduğunu açıklarken en pahalısını ise 60 bin lira olarak belirledi. Süper Lig'e çıktıktan sonra 2. sezonuna hazırlanan bir diğer kulüp olan Kocaelispor ise kale arkası için 6 bin 500 lira, Premium VIP olarak adlandırılan tribün için ise 45 bin lira fiyat belirledi. Geçtiğimiz sezon en ucuz kombine fiyatına sahip olan Konyaspor'da ise bu sezon kombineler 5 bin lira ile 30 bin lira arasında fiyatlandırıldı.

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