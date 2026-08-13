Süper Lig’in en ucuz ve ene pahalı kombine fiyatları belli oldu

Öğrenciye özel kombine Fenerbahçe ve Göztepe'den 2026-2027 sezonunda öğrenci kombinesi satışa sunan sadece Fenerbahçe ve Göztepe oldu. Sarı-lacivertliler, öğrenci kombinesini 14 bin 500 liradan satışa sunarken sarı-kırmızılılar 4 bin liradan satıyor. Başakşehir, Gaziantep FK ve Samsunspor ise kombineleri öğrencilere indirimli fiyattan satışa sundu. Geçtiğimiz sezon son maçta aldığı mağlubiyetle Avrupa kupalarına gitme fırsatını kaçıran Göztepe, bu sezon kombine kartlarını 9 bin 750 lira ile 69 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuyor. Bu sezon kombinelerini açık ve kapalı maraton olarak iki şekilde satışa sunan Kasımpaşa'da açık maraton 4 bin 500 liraya satılırken kapalı ise 6 bin lira olarak belirlendi. Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor kale arkası kombinelerinin 3 bin 500 lira olduğunu ilan ederken en pahalı kart Akdeniz ekibinde 15 bin lira, Karadeniz takımında ise 30 bin lira oldu. Geçen sezon Avrupa kupaları potasına yakın bir şekilde ligi tamamlayan Samsunspor, sezonluk biletlerini 7 bin lira ile 40 bin lira arasındaki fiyatlarda satışa sundu. Trendyol 1. Lig'de 4 sezon geçirdikten sonra tekrar Süper Lig'e yükselen ve ilk sezonunda son maçta lige tutunan Gençlerbirliği, en ucuz kombinesinin 12 bin lira olduğunu açıklarken en pahalısını ise 60 bin lira olarak belirledi. Süper Lig'e çıktıktan sonra 2. sezonuna hazırlanan bir diğer kulüp olan Kocaelispor ise kale arkası için 6 bin 500 lira, Premium VIP olarak adlandırılan tribün için ise 45 bin lira fiyat belirledi. Geçtiğimiz sezon en ucuz kombine fiyatına sahip olan Konyaspor'da ise bu sezon kombineler 5 bin lira ile 30 bin lira arasında fiyatlandırıldı.