Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

Bir önceki ay beklenti yüzde 9,76 düzeyindeydi. Yıl sonu Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 9,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 8,30 olarak gerçekleşti.