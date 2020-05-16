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Ekonomi

Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası’nın mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon beklentisi yüzde 9,38 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:01:00 - 2020-05-16 11:01:40
Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

Bir önceki ay beklenti yüzde 9,76 düzeyindeydi. Yıl sonu Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 9,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 8,30 olarak gerçekleşti.

 

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