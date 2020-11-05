Yıkıntılar arasında bulduğu Kur’an-ı Kerim’i temizleyip öptü
Depremde yıkılan binalardan geriye kalan ve içinde eşya parçaları bulunan molozlar, kamyonlarla güvenli depolama sahasına binaların ismiyle ayrılan bölmelere döküldü.
Polisin korudu alanda bir polis memuru, Rıza Bey Apartmanı’na ait yıkıntılar arasında bulduğu Kur’an-ı Kerim’i temizleyip öptükten sonra tutanakla sahibine ulaştırılması için koruma altına aldı. Yıkıntılar arasında bulunan resimler, oyuncaklar ve paralar da sahiplerine teslim edilmek üzere güvence altına alınıyor.