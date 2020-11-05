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Gündem Yıkıntılar arasında bulduğu Kur’an-ı Kerim’i temizleyip öptü
Gündem

Yıkıntılar arasında bulduğu Kur’an-ı Kerim’i temizleyip öptü

Depremde yıkılan binalardan geriye kalan ve içinde eşya parçaları bulunan molozlar, kamyonlarla güvenli depolama sahasına binaların ismiyle ayrılan bölmelere döküldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:57:00 -
Yıkıntılar arasında bulduğu Kur’an-ı Kerim’i temizleyip öptü

Polisin korudu alanda bir polis memuru, Rıza Bey Apartmanı’na ait yıkıntılar arasında bulduğu Kur’an-ı Kerim’i temizleyip öptükten sonra tutanakla sahibine ulaştırılması için koruma altına aldı. Yıkıntılar arasında bulunan resimler, oyuncaklar ve paralar da sahiplerine teslim edilmek üzere güvence altına alınıyor.

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