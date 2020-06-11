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Aktüel

Yıkım kararı alınan lise alev alev yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yıkılacak okullar kapsamında bulunan bir lise alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:58:24 -
Yıkım kararı alınan lise alev alev yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yıkılacak okullar kapsamında bulunan bir lise alev alev yandı.


Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan ve daha öncesinde yıkılacak okullar kapsamında karar alınan Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi’nde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı boş okulun depo kısmından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerince yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak görülen ve bir süre önce boşaltılarak yıkım aşamasına geçilmesi beklenen okulda çıkan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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