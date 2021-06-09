'Yıkım ekibinden' Meral Akşener: Hükümet 'Kanal İstanbul' fantezisiyle uğraşıyor

Partisinin grup toplantısında Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını belirten Meral Akşener, "Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz. Aziz milletim, iktidar Kanal İstanbul fantezileriyle oyalanırken, iktidarın beceriksiz ellerinde ülkemiz hayati risklerle karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemde yönelik açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul Projesi'ni ele alan Akşener, projenin durdurulmasına yönelik bir adım izleyeceklerini belirtti.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgide olduklarına dikkat çeken Akşener, projenin yapımında yer alan şirketlere ödeme yapmayacaklarını aktardı.

"İktidar Kanal İstanbul fantezileriyle oyalanıyor"

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili Akşener, "Şimdiden uyarıyorum, o kutlu gün geldiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve iktidarına güvenerek sakın ola bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Sonra üzülürsünüz. Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz. Aziz milletim, iktidar Kanal İstanbul fantezileriyle oyalanırken, iktidarın beceriksiz ellerinde ülkemiz hayati risklerle karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

İktidarı çevreye sahip çıkmamakla itham eden Akşener, "Türkiye’nin her bir noktası iktidar tarafından esir alınmış durumda. Bu çürümenin ortasında milletimiz iş, can derdindeyken iktidar hala satmanın, o beş müteahhitin kasasını doldurmanın hala Kanal İstanbul’un derdinde." dedi.

"O ucube Kanal'a izin vermeyeceğiz"

Kanal İstanbul Projesi'ni bir ihanet olarak nitelendiren Akşener, "Bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih’in İstanbul’un Boğazına o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz. Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken o ihale kenelerinizin daha fazlası semirmesine müsaade etmeyeceğiz. O ucube kanala izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Boşuna heveslenmeyin"

Akşener'in Kanal İstanbul'a yönelik açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Buradan o ranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen kim varsa onlara seslenmek istiyorum. Boşuna heveslenmeyin. Bu devran dönüyor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor."

Peki Kanal İstanbul Projesi'nin amacı nedir?

• İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,

• İstanbul Boğazı’nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve Boğaz güvenliğinin artırılması.

• İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliğinin sağlanması,

• Seyir emniyetinin sağlanması,

• Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması

• Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.