Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazarak BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.
Ayrıntılar gelecek…