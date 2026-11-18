Bakan Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması! İade için cezaevinden de başvuru yapanlar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması kapsamında yapılan gönüllü iadelerle ilgili olarak, “TMSF bünyesinde isimler var, onlar zaten biliniyor. Şu an artan bir sayı da var. İade hesabına iade ediliyor. Cezaevinden de başvuru var. Süreç şu an işliyor bütün kurumlar koordinasyon halinde” dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarındaki isimlere ilişkin, "TMSF bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde." ifadesini kullandı.
Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fon soruşturmalarına ilişkin "İsimler açıklanacak mı acaba, bu 75 kişi?" sorusu üzerine Gürlek, şunları kaydetti:
"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde."