0553 313 94 23

Yıkılan köprünün yerine geçici güzergah hizmet verecek

Selde yıkılan köprünün yerine Akçakoca Belediyesi tarafından ulaşımın aksamaması için geçici güzergah ile Arabacı köyüne ulaşım yeniden sağlandı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:32
Yıkılan köprünün yerine geçici güzergah hizmet verecek

Selde yıkılan köprünün yerine Akçakoca Belediyesi tarafından ulaşımın aksamaması için geçici güzergah ile Arabacı köyüne ulaşım yeniden sağlandı. Belediye ekiplerinin özverili çalışması ile geçici olarak yapılan güzergah hizmet vermeye başladı.


18 Temmuz günü Akçakoca İlçe merkezi ve 24 köyü sular altında bırakan sel felaketi sonrasında hayatı normale çevirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Sel sonrasında Akçakoca ile Arabacı Köyü’nü birbirine bağlayan köprü yıkılmıştı. Ulaşım derenin içinden sağlanıyordu. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından derenin üzerine köprü yapılıncaya kadar geçici güzergah yapıldı. Kısa süreli çözüm olması beklenen geçici güzergahın zemin iyileştirmeleri de Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılarak ulaşıma açıldı.


Zemin iyileştirmesiyle birlikte Arabacı Köyü ile Akçakoca arasındaki ulaşım rahatlıkla sağlanabilecek. Ancak geçici güzergah köprünün yapılmasıyla dere üzerinden kaldırılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
    1. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine..
    2. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    3. Başkan Çetin’den Yurt Mahallesine..
    4. KKTC Başbakanı Tatar: “Hakkımızın..
    5. Başkan Kıran: "DTO Antalya yoğun bir..
    6. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    7. Piazza’da yöresel pazar kuruluyor
    8. Kanada’da ayı saldıran Fransız turist..
    9. Fırıldak Sebo İmamoğlu’nu fena..
    10. Vatandaşları akıl almaz yalanlarla..
    11. "Hakkımızın peşindeyiz, kimseye..
    12. Bilecik’teki mahalle aralarından salça..
    13. Sinop’ta yağan yağışlar tarım ve..
    14. Fehmi Koru'dan tepki çeken yazı!..
    15. Suat Kaya 20 yıllık peruğunu çıkardı
    16. Bilecik’te Din Görevlileri Toplantısı..
    17. Devlet büyüklerinin isimlerini..
    18. Hatay'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Erdoğan Sarıuşak, takımı ve kamp..
    20. Takla atan motosikletin sürücüsü..
    21. SÜ Rektörlüğünde bayramlaşma programı..
    22. Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını..
    23. FETÖ'nün üniversite yapılanmasına..
    24. Dış hat yolcuları ‘şıklıkla’..
    25. Emet’te Eğrigöz İkitaş Kanyonu turizm..
    26. Yıkılan köprünün yerine geçici..
    27. İzmir'deki orman yangınının..
    28. FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına..
    29. Karlıovada, ot balyaları yandı
    30. TOKİ Sincan Saraycık 2. Bölge 1. Etap..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz