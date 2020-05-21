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Spor

Yiğit Şengil, Beşiktaş’ta topbaşı yapmaya hazırlanıyor

Bursaspor altyapısında forma giyerken Beşiktaş’la ilgili olarak yaptığı paylaşım nedeniyle kulüple ilişkisi kesilen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş tarafından antrenmana davet edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:09:53 -
Yiğit Şengil, Beşiktaş’ta topbaşı yapmaya hazırlanıyor

Bursaspor altyapısında forma giyerken Beşiktaş’la ilgili olarak yaptığı paylaşım nedeniyle kulüple ilişkisi kesilen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş tarafından antrenmana davet edildi. Genç futbolcu, beğenilmesi durumunda kulüp bünyesine dahil edilecek.


Bursaspor forması giyen ve geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından ’Var bir hayalimiz’ diyerek Beşiktaş forması paylaşan Yiğit Şengil’in yeşil-beyazlı kulüple ilişiği kesilmişti. Yaşanan olay sonrasında Beşiktaş Yönetimi harekete geçti ve 16 yaşındaki oyuncuyu denemeye almak için çağırdı. Beşiktaş ile antrenmana çıkacak olan genç futbolcu, beğenilmesi durumunda siyah-beyazlı ekipte kalacak. Beşiktaş tarafından arandığını sosyal medyadan duyuran genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:


"Sevgili futbol camiası, yaşanan olayı herkes biliyor. Yaşımın verdiği heyecanla yaptığım paylaşımın/hatanın buralara kadar geleceğini hiç düşünmemiştim. Öncelikle Bursaspor taraftarlarına ve yönetimine, bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum; yapmamam gereken bir paylaşım yaptığımı kabul ediyorum. Ancak bu olay belki de hayallerime attığım ilk adım olacak.


Çocukluğumda gol yediğimiz zaman ağladığım, gol attığımızda ise evi yıktığım, uğruna her şeyi verebileceğim hayalim Beşiktaş. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Beşiktaş taraftarının kısa sürede inanılmaz desteği ile karşılaştım. 16 yaşımda Beşiktaş taraftarı ile tanışmam inanılmaz bir olay olarak beni çok olgunlaştırdı.


Beşiktaş taraftarının çok büyük katkılarıyla dün aldığım telefon ile, Beşiktaş antrenmana çıkmak için beni İstanbul’a davet etti. Hislerim tarifsiz, yoğun duygu yaşıyorum. Şu andan itibaren tek bir dileğim var, bu hikayenin yarım kalmaması. Ben Beşiktaşlıyım."

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