Yiğit Bulut'tan oy sayma işlemi sürerken olay paylaşım: Oraya doğru yola çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından birisi olan Yiğit Bulut, oy sayımı sürerken olay bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Yiğit Bulut, seçimin artık bittiğini öne sürdü.

Yiğit Bulut yaptığı açıklamada, "Sandıktan ne çıkarsa, YSK 24:00’da ne açıklarsa sonuç odur! Ekrem İmamoğlu'nun manipülasyon içeren ve sokak hareketlerini teşvik etmek amaçlı açıklamaları Anayasal bir suçtur. Sakin olun" dedi.

Açıklamasının devamında seçimin sonuçlandığını ifade eden Yiğit Bulut, "Demokratik olgunluğumuzu bir adım öteye taşıyalım. Analizlerimizi paylaşalım. Benim görüşüm; bu gece seçim bitecek. İkinci tur konuşmaları boş! Balkona doğru yola çıkalım" ifadelerini kullandı.



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