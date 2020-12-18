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Gündem Yiğit Bulut'tan imalı FETÖ açıklaması: Masa altında saklanıp şimdi adam diye ortada dolaşıyorlar
Gündem

Yiğit Bulut'tan imalı FETÖ açıklaması: Masa altında saklanıp şimdi adam diye ortada dolaşıyorlar

17-25 Aralık hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, "Masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!" diyerek FETÖ'ye karşı mücadele etmeyenleri eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:39:00 -
Yiğit Bulut'tan imalı FETÖ açıklaması: Masa altında saklanıp şimdi adam diye ortada dolaşıyorlar

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, "Bana 17-25 Aralık tweeti at diyorlar. Ne yazayım? Ben-Biz ve bizim gibiler, daha doğrusu büyük türk milleti gezi olaylarından beri kelle koltukta emperyalizm ve uzantılarına karşı savaşırken”, masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!" diyerek tepki gösterdi.

Yiğit Bulut'un açıklamaları şöyle:

Bizleri bilen biliyor, fazlasını yazmaya gerek yok!

Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz’da emperyalizme verdiğimiz cevap açıktır, sabittir ve bu cevabı
Erdoğan liderliğinde verenler bellidir.

Büyük Türk milleti burada oldukça herkes rahat olsun.

Bana 17-25 Aralık tweeti at diyorlar. Ne yazayım? Ben-Biz ve bizim gibiler, daha doğrusu büyük türk milleti
gezi olaylarından beri kelle koltukta emperyalizm ve uzantılarına karşı savaşırken”, masa altında saklanıp şimdi “adam diye” ortada dolaşanları mı yazayım!

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