Yiğidolara neler oluyor? Avrupa'da başka, ligde başka...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
İstanbul ekibinin golünü 64. dakikada Ethemi kaydetti. Bu gole Sivasspor cephesinden yanıt, 80. dakikada Ulvestad ile geldi.
SİVASSPOR GALİBİYETE HASRET
Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamamış olan Sivasspor, sahasında İstanbulspor maçından da beraberlikle ayrılmış oldu.
Bu sonuçla iki ekip de puanını 4'e yükseltti.
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