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Otomotiv
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TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?

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TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da otonom sürüş teknolojilerinin ne zaman adrsten adrese full otonom sürüşe geçeceği merak konusu oldu. Tesla'nın ABD'de ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde sunduğu, aracın şehir içi trafikte ve otoyollarda sürücünün belirlediği güzergâhta ilerleyebildiği tamamen otomatik sürüş destek teknolojileri gündemdeki yerini korurken, Togg'un gelecekte benzer bir teknolojiye sahip olup olmayacağı tartışılıyor. Bosch'tan gelen Seviye 3 otonom sürüş açıklaması ise beklentileri artırdı.

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Foto - TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?

Elektrikli otomobil pazarında rekabet artık yalnızca menzil, batarya kapasitesi ve şarj süresi üzerinden yürümüyor. Sürüşü ne ölçüde aracın üstlenebildiği de üreticiler arasındaki önemli rekabet alanlarından biri haline geliyor. Özellikle Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) teknolojisiyle gündeme gelen noktadan noktaya sürüş deneyimi, Togg kullanıcılarının da merak ettiği konular arasında bulunuyor.

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Foto - TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?

TOGG'UN OTONOM SÜRÜŞ YOL HARİTASI BELLİ Mİ? Togg, kuruluşundan itibaren akıllı ve bağlantılı mobilite teknolojilerine odaklanan bir marka olarak konumlanıyor. Şirketin resmi açıklamalarında araçların otonom sürüşe hazır şekilde geliştirildiği vurgulanıyor. Ancak bu ifade, araçların bugün tam otonom sürüş gerçekleştirebildiği anlamına gelmiyor. T10X ve T10F modellerinde sunulan ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) kapsamında adaptif hız sabitleyici, şerit takip, çarpışma uyarısı ve sürüş asistanı gibi teknolojiler bulunuyor. Bununla birlikte Togg'un resmi bilgilendirme sayfasında bazı sürüş destek özelliklerinin Türkiye'ye yönelik adaptasyon ve kalibrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldığı, yeniden etkinleştirme takviminin ise şirket tarafından açıklanacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Togg'un mevcut teknolojileriyle sürücüye destek veren sistemler ile aracın sürücünün müdahalesi olmadan kendi kendine yolculuk yapması birbirinden ayrılıyor.

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Foto - TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?

BOSCH'TAN TOGG İÇİN SEVİYE 3 OTONOM SÜRÜŞ SİNYALİ Togg'un gelecekte daha gelişmiş otonom sürüş teknolojilerine kavuşabileceğine ilişkin en dikkat çekici açıklamalardan biri Alman teknoloji devi Bosch'tan geldi. Bosch'un Mobilite Yönetim Kurulu Üyesi Markus Heyn, Nisan 2026'da Almanya'da düzenlenen basın buluşmasında, şirketin geliştirdiği Seviye 3 otonom sürüş teknolojilerinin Togg'da da kullanılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtladı. Heyn, Togg'un Bosch ile çalıştığını hatırlatarak, ilerleyen dönemde bu teknolojilerin Togg modellerinde görülmesi için bir engel bulunmadığını belirtti ve "Neden olmasın?" ifadesini kullandı. Ancak bu açıklama, Togg ile Bosch arasında Seviye 3 otonom sürüşün araçlara entegre edilmesine yönelik kesinleşmiş bir anlaşma veya açıklanmış bir takvim anlamına gelmiyor. Seviye 3 otonom sürüşte araç, belirli yol ve trafik koşulları altında sürüş görevini üstlenebiliyor. Sürücünün sürekli olarak aracı yönetmesi gerekmese de sistemin müdahale talebinde bulunması halinde kontrolü devralabilecek durumda olması gerekiyor.

#4
Foto - TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?

TESLA NOKTADAN NOKTAYA SÜRÜŞTE NEREDE? Otonom sürüş konusunda en çok konuşulan örneklerden biri Tesla. Şirketin Full Self-Driving (Supervised) teknolojisi, sürücünün belirlediği güzergâhta şehir içi yollarda ve otoyollarda aracın direksiyon, hızlanma ve frenleme gibi sürüş görevlerini üstlenmesine yardımcı oluyor. ABD'de kullanılan sistemin yanı sıra Tesla, Avrupa'da da gerekli yasal onayları almaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda'nın araç düzenleyici kurumu RDW, 10 Nisan 2026'da Tesla'nın FSD Supervised sistemine onay verdi. Daha sonra başka Avrupa ülkelerinde de kullanımın önünü açan gelişmeler yaşandı. Ancak Avrupa'daki onaylar, aracın tamamen sürücüsüz hale geldiği anlamına gelmiyor. Nitekim Hollanda makamları, sistemin sürücü destek teknolojisi olduğunu, sürücünün sorumluluğunun devam ettiğini ve aracın tam otonom kabul edilmediğini özellikle vurguluyor. Tesla'nın Avrupa'daki sisteminin ABD'deki versiyonuyla da birebir aynı olmadığı belirtiliyor. Avrupa'da sürücü dikkatinin izlenmesi ve müdahaleye hazır bulunulması gibi şartlar uygulanıyor.

#5
Foto - TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?

TAM OTONOM SÜRÜŞ İLE SÜRÜŞ ASİSTANI AYNI ŞEY DEĞİL Otomotiv sektöründe otonom sürüş, farklı seviyelere ayrılıyor. Seviye 2 sistemlerde araç direksiyon, hız ve frenleme gibi görevleri üstlenebilse de sürücünün sürekli gözetimi gerekiyor. Seviye 3'te ise belirli koşullarda sürüş sorumluluğu geçici olarak sisteme geçebiliyor. Gerçek anlamda sürücüsüz noktadan noktaya ulaşım ise çok daha ileri bir teknoloji ve yasal düzenleme altyapısı gerektiriyor. Togg'un Bosch ile mevcut iş birliği ve otonom sürüşe hazır araç geliştirme yaklaşımı, gelecekte daha ileri sürüş teknolojilerinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Ancak şirket tarafından T10X veya T10F modellerine tam otonom, sürücüsüz noktadan noktaya sürüş özelliğinin getirileceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih ya da resmi duyuru henüz bulunmuyor. Önümüzdeki dönemde asıl merak edilen konu, Togg'un sürüş destek sistemlerini hangi seviyeye taşıyacağı ve Tesla benzeri güzergâh bazlı sürüş teknolojilerini Türkiye'deki kullanıcılarına sunup sunmayacağı olacak.

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Yorumlar

Bilal A

Hayalci bir milletiz! Başkaları yaptı bizde yaparız yarış krizleri heyecanları içinde yaşayan bir yapımız var. Bir kere şunu iyi bilin! O otonom sistem gelişmiş ülkelerin karayolları ile uyumlu. Türkiye' de yapın bakalım! Günlük binlerce vatandaşımızı trafik kazalaarında kaybediyoruz bu otonom ile ikiye katlanır. Rüya görmeyin. Ülkede daha trafik levhası yok, kaldırım yok, yol çizgisi bile düzensiz... Eğitim yok, trafikte saygı yok... Ne diyim yaa. Narsist toplumlar elbette eksiğini görmek istemez, sanırkı biz en iyisiyiz!
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