TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da otonom sürüş teknolojilerinin ne zaman adrsten adrese full otonom sürüşe geçeceği merak konusu oldu. Tesla'nın ABD'de ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde sunduğu, aracın şehir içi trafikte ve otoyollarda sürücünün belirlediği güzergâhta ilerleyebildiği tamamen otomatik sürüş destek teknolojileri gündemdeki yerini korurken, Togg'un gelecekte benzer bir teknolojiye sahip olup olmayacağı tartışılıyor. Bosch'tan gelen Seviye 3 otonom sürüş açıklaması ise beklentileri artırdı.