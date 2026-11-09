TOGG'a noktadan noktaya full otonom sürüş gelecek mi?

TAM OTONOM SÜRÜŞ İLE SÜRÜŞ ASİSTANI AYNI ŞEY DEĞİL Otomotiv sektöründe otonom sürüş, farklı seviyelere ayrılıyor. Seviye 2 sistemlerde araç direksiyon, hız ve frenleme gibi görevleri üstlenebilse de sürücünün sürekli gözetimi gerekiyor. Seviye 3'te ise belirli koşullarda sürüş sorumluluğu geçici olarak sisteme geçebiliyor. Gerçek anlamda sürücüsüz noktadan noktaya ulaşım ise çok daha ileri bir teknoloji ve yasal düzenleme altyapısı gerektiriyor. Togg'un Bosch ile mevcut iş birliği ve otonom sürüşe hazır araç geliştirme yaklaşımı, gelecekte daha ileri sürüş teknolojilerinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Ancak şirket tarafından T10X veya T10F modellerine tam otonom, sürücüsüz noktadan noktaya sürüş özelliğinin getirileceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih ya da resmi duyuru henüz bulunmuyor. Önümüzdeki dönemde asıl merak edilen konu, Togg'un sürüş destek sistemlerini hangi seviyeye taşıyacağı ve Tesla benzeri güzergâh bazlı sürüş teknolojilerini Türkiye'deki kullanıcılarına sunup sunmayacağı olacak.