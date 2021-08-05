Yiğidolar, Batum'u devirdi
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçında Batum Arena'da Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-1 yenerek Sivas'a galibiyetle döndü.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçında Batum Arena'da Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-1 yenerek Sivas'a galibiyetle döndü. Batum'un golünü 54. dakikada Mamuchashvili atarken, Temsilcimiz Sivasspor'un golleri ise 75. dakikada yeni transfer James ve 90+4. dakikada Kayode attı.
Temsilcimiz rövanş maçını 12 Ağustos Perşembe günü Sivas'ta oynayacak