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Spor

Yiğidolar, Batum'u devirdi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçında Batum Arena'da Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-1 yenerek Sivas'a galibiyetle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:59:00 -
Yiğidolar, Batum'u devirdi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçında Batum Arena'da Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-1 yenerek Sivas'a galibiyetle döndü. Batum'un golünü 54. dakikada Mamuchashvili atarken, Temsilcimiz Sivasspor'un golleri ise 75. dakikada yeni transfer James ve 90+4. dakikada Kayode attı. 

Temsilcimiz rövanş maçını 12 Ağustos Perşembe günü Sivas'ta oynayacak 

 

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