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Yiğidolar, 914 gündür Fener'e yenilmiyor
Spor Yiğidolar, 914 gündür Fener'e yenilmiyor
Spor

Yiğidolar, 914 gündür Fener'e yenilmiyor

DG Sivasspor, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, rakibine son 5 maçtır mağlup olmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 15:09:00 -
Yiğidolar, 914 gündür Fener'e yenilmiyor

DG Sivasspor,  Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, rakibine son 5 maçtır mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar en son 15 Mart 2019'da deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olmuştu.
Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından kırmızı-beyazlı takımın rakibine karşı yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 15 Mart 2019'da deplasmanda 2-1’lik sonuçla alan Yiğidolar, bu tarihten sonra oynanan 5 maçta rakibine yenilmedi. 914 gündür rakibine mağlup olmayan Sivasspor, bu istatistikle de dikkat çekti.

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