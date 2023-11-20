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Yerel YHT seferleri durduruldu: Raylarda yürüyen vatandaşa tren çarptı!
Yerel

YHT seferleri durduruldu: Raylarda yürüyen vatandaşa tren çarptı!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 15:24:00 -
YHT seferleri durduruldu: Raylarda yürüyen vatandaşa tren çarptı!

Kocaeli'de raylarda yürüyen bir kişiye İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu.

Kocaeli'de raylarda yürüyen bir kişiye İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu.

Kocaeli'de bir vatandaşa YHT çarptı.

Olay, saat 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından tren seferleri durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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