YHT seferleri başlıyor

Geçiş dönemi için bazı kuralları getirildi. Buna göre trenler yarı kapasiteyle çalışacaklar. Yolcular, önceden bilet alacaklar. Yalnızca kendi koltuklarına oturacaklar. Hijyen tedbirleri de alınacak.

YHT’lere dezenfektan konulacağı gibi maskesiz yolcu da alınmayacak. Bu arada TCDD Taşımacılık tarafından YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin dileyenlere kesintisiz olarak iade edileceği; abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin geri verileceği duyuruldu.

Ayrıca İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği açıklandı.