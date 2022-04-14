YHT Ramazan Bayramı bilet satışları başladı mı? Bayramda YHT ek seferleri olacak mı?

Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bayram için il değiştirecek vatandaşlar şimdiden bilet arayışına başlad. 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramının birinci günü. Bayramda uçak biletleri, otobüs biletliri ve YHT biletlerine ilgi yoğun olacağından bayramı değerlendirmek isteyenler şimdiden bilet sorgulaması yapmaya başladı. Peki bayramda YHT ek sefer düzenleyecek mi?

YHT'de bayramda ek sefer olacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı’nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak ve biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak. YHT bilet sorgulama ekranı için tıklayın