YHT ile yolculuk süreleri kısalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demir yollarında çok büyük bir devrim yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, “Samsun ile Sivas arasında 400 kilometrelik bir hattı tamamen yeniledik. Burada 1930 yılında yapılmış bir hattın raylarını tamamen söktük; elektrikli, sinyalli hale getirdik ve işletmeye aldık. Yine Ankara-Sivas arasında çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bu yıl içinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı faaliyete sokmuş olacağız. Şu anda 1200 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızın çalışmaları devam ediyor, işletme halinde. Bütün hedefimiz, 2023 yılında bunu 5 bin 500 kilometreye çıkarmak. Böylece 17 bin 500 kilometrelik bir demir yolu hattına kavuşmuş olacağız. Demir yolu hatları bittiğinde, işletmeye alındığında çevresindeki trafik sıkışıklığını azaltıyor. Bunun yanında enerjide, tasarrufta ve yakıtta müthiş bir kazanım sağlanıyor. Yine yüksek hızlı tren hatları bulundukları, geçtikleri şehirlerde ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük değişimlere neden oluyor” dedi.

Marmaray’a yeni rol

Hedeflerinin, 2023 itibarıyla yolcu taşımacılığında demir yolunun payını yüzde 4’e, yük taşımacılığında yüzde 10’lara çıkarmak olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, Marmaray’dan ilk yurt içi yük treninin geçmesiyle, artık yüklerin Asya’dan Avrupa’ya Marmaray’dan kesintisiz olarak geçeceğini kaydetti.