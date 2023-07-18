YHT 76 milyon kişi taşıdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Trenle (YHT) bugüne kadar seyahat eden yolcu sayısının 76 milyonu aştığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2009 Mart’ında Ankara-Eskişehir hattında ilk kez hizmet vermeye başlayan, şu an 11 ilde yolcu taşıyan Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dünyada 8, Avrupa'da ise 6’ncı YHT teknolojisini kullanan ülke konumunda olduğunu belirten Uraloğlu, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman ve Eskişehir-İstanbul ve en son 26 Nisan 2023 tarihinde işletmeye açılan Ankara- Sivas hatlarında YHT'lerin hizmet verdiğini hatırlattı.

Hızlı, konforlu ve güvenilir hizmetiyle öne çıkan Yüksek Hızlı Trenlerin günde söz konusu hatlarda 66 sefer yaptığını kaydeden Uraloğlu, "Her gün yaklaşık 40 bin kişi Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat ediyor. Yüksek Hızlı Trenler, geçtikleri 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 35'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla ise nüfusun yüzde 53'nün hayatını kolaylaştırıyor" diye konuştu. (İLKHA)

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