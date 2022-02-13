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Dünya Yetmez ama evet! Darısı diğer ülkelerin başına: LGBT’ye bir tokat daha
Dünya

Yetmez ama evet! Darısı diğer ülkelerin başına: LGBT’ye bir tokat daha

Sapkınlığı teşvik edici sahnelerin olduğu dünyaca popüler sitcom dizisi Friends’i Çin sansürledi. Çin’in bu hamlesi “Yetmez ama evet! Darısı diğer ülkelerin başına” yorumu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 15:45:00 -
Yetmez ama evet! Darısı diğer ülkelerin başına: LGBT’ye bir tokat daha

Çin'de bu kez de popüler sitcom dizisi Friends, sansürlenerek yayınlandı. Friends izleyicileri sapkın LGBTİ+ sahneleri ve çeşitli sözlerin sansürlendiği yayına tepki gösterdi. Sapkınlığın yayılmasının önüne geçilmesi nedeniyle Çin yetkililerine yönelik ise yoğun destek mesajları gittiğine dikkat çekiliyor. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Tencent, Baidu's IQiyi Inc, Youku ve Bilibili gibi büyük yayın platformları, popüler sitcom dizisi Friends'in ilk sezonunu Çin'de yayınlamaya başladı.

Dizinin sözde hayranları, yıllar sonra yeniden yayınlanan dizideki sansür sahnelerini fark etti. 

Dizide LGBTİ+ sahnelerinin silindiği görüldü. Örneğin, ana karakterlerin Ross'un eşinin lezbiyen olduğundan bahsettiği sahne silindi. Dizideki çeşitli konuşmaların da altyazılarda sansürlü bir şekilde aktarıldığı tespit edildi.

Çin'de geçen haftalarda Fight Club (Dövüş Kulübü) filminin son sahnesi de değiştirilmişti. Toplum yapısını olumsuz etkileyen film, dizi gibi tüm yayınların kaldırılması veya sansürlenmesi Çin vatandaşları arasında da büyük sevinçle karşılandı

 

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