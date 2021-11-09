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Siyaset Yetmedi... Meral Akşener de şehit ağabeyine 'ahlaksız' dedi!
Siyaset

Yetmedi... Meral Akşener de şehit ağabeyine 'ahlaksız' dedi!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi için 'ahlaksız' kelimesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:29:00 -

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada konuşan Akşener, değerlendirmesi merakla beklenen Bingöl skandalına da değindi. Akşener'i Bingöl'de eleştiren şehit ağabeyine, milletvekili Lütfü Türkkan "Senin bacını si..." diyerek küfretmişti. Türkkan'ın bu çirkin sözleri, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Şehit ağabeyine "ahlaksız"

Akşener, Türkkan'ın küfrünü "hislerine yenik düştü" olarak değerlendirirken, şehit ağabeyi için "ahlaksız" kelimesini kullandı.

Akşener, "Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz." dedi.

Akşener, yaşanan bu olayın AK Parti'nin düzenlediği bir provokasyon olduğunu, nedeninin ise il il gezerek vatandaşların dertlerini dinlemesi olduğunu söyledi.

Akşener, "Her dükkan önünde yavşak yavşak konuşanlara, yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye milletimizi dinlemeye devam edeceğiz." diye konuştu

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