Yetkisiz yönetim bayramlarını zehir etti! CHP genel merkezinde emekçiler mağdur

CHP Milletvekili Mahir Polat, CHP Genel Merkezinde yaşanan gerginliğe dair yaptığı açıklama, “Arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla partinin üyelerini ve milletvekillerini alıp, Sayın Genel Başkanımızın, PM'nin ve MYK'nın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz herhalde, arkadaşlarımız temas kurmaya çalışıyor" diye konuştu.

Polat, son olarak şunları söyledi:

Ana nedenimiz burada iki gündür çalışan emekçilerimiz bayram ikramiyelerini, maaşlarını alıp bayram tatiline gitmek istiyorlar. Burada yetkisiz bir şekilde oturdukları için verilemiyor. Kimin neyi var, neyi yok bilmeden ödeme yapılamadığı için onlar da mağdur oluyor. Bir an evvel Türkiye'nin yükünü almak istiyoruz. O sebeple bekliyoruz. Hoş olmayan görüntüler vermeyelim diye mücadele ediyoruz.