Yetkisiz servislerin ballı kazancı

Ekonomi Servisi

İnternet üzerinden verdikleri ilanlarla tüketicilere yetkili servisler gibi hizmet vaadinde bulunan özel servisler eve gelmek için 60 ila 100 ücret talep ederken; kullandıkları orijinal olmayan ürünlerle arızalanan eşyalara daha fazla zarar veriyor. Üstelik hiçbir garanti vaadinde de bulunmuyor.

Mağduriyetlere neden olan bu firmalara karşı Ticaret Bakanlığı tetikte. Bakanlık, yetkili olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıtan firmalara 8 bin 546 ila 341 bin 921 lira idari para cezası uygulanabileceği uyarısı yaptı.

Denetimlere hız verilsin

Özel servislerin canını yaktığı tüketicilerin temennisi ise denetimlere hız verilmesi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, meydanın kendisini yetkili servis olarak tanıtan şahıs ve şirketlere bırakılmaması gerektiğini belirtti. Eve gelmek için bile ücret isteyen söz konusu şahıs ve şirketlerin, orijinal parçaları söküp çıkma parçalar takarak sıkıntılara sebebiyet verdiğine dikkat çekti.

Arama motorlarına uyarı

Ağaoğlu, tüketicilere “Yetkili servislere ana üreticinin ya da firmanın genel müdürlüğünü arayıp ulaşın. Arama motorlarında gördüğünüz servislere itibar etmeyin” ikazında bulundu. Arama motorları ile sosyal ağlara da dikkatli olmalarını tembihleyen Ağaoğlu, “Bu platformlara sahtekarların yayınladığı ilanlara yer verilmesin, dolandırıcılığa aracılık edilmesin” dedi.