Yetkililere flaş LGBT çağrısı: Anayasa kapatılmasını öngörüyor

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Avukat Hasan İlter, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Devletin LGBTİ'li sapkınlara yönelik bir önlem alması gerekliliği her geçen gün daha da ortaya çıkıyor." diyen İlter, "Türk Medeni Kanunu'nda derneklerin kurulmasını belirleyen bir düzenleme var. Bütün dernekler aynı kanuna dayanarak kuruluyor. Kanuna göre derneklerin kuruluş amacının Türk örf ve geleneklerine aykırı olmaması gerekirken, LGBTİ adına kurulan dernekler ahlak yapısını bozmak için her türlü çirkinliği yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Anayasa LGBTİ'li derneklerin kapatılmasını öngörüyor'

"Devletin temelini aile ailenin temelini de ahlak oluşturur." ifadesini kullanan İlter, şunları söyledi:

"Devlet ahlakı korumak için gereken tedbirleri almazsa toplumun dibine dinamit konmuş olur. Zaten bu oluşumların amacı da devleti temellerinden sarsarak onu yıkmaya çalışmak. Her koldan Türk Milleti'ne saldırıyorlar. Devlet olarak bu saldırıların altında kalınmaması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal görevlerinden birisi de toplumun beden ve akıl sağlığını korumaktır. Dolayısı ile bunlarla savaşmak devletin asli görevidir."