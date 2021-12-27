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Dünya Yetkililerden korkutan uyarı
Dünya

Yetkililerden korkutan uyarı

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni bir patlama meydana geldi. Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 00:10:00 -
Yetkililerden korkutan uyarı

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağında son 24 saatte bir patlamanın meydana geldiği ve kül ve duman çıkışı gerçekleştiği aktarıldı.

Sivil savunma yetkilileri, yanardağdan çıkan duman ve küllerin Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerine doğru ilerlediğini bildirirken, yanardağın yakın çevresindeki kasabalarda kül yağışı beklendiğini açıkladı. Kül yağışının sağlık riski oluşturduğunu bildiren yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlara zehirlenmeye karşı önlem amacıyla maske kullanmalarını, kapı ve pencerelerini kapalı tutulmalarını tavsiye etti.

En son 2 ve 4 Aralık tarihlerinde patlama meydana gelen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz eylülde 3 kez, ekimde ise 2 kez patlama meydana gelmişti.

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

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