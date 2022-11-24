Yetkililer kış uykusunda! Trafikte cinayete teşebbüs

Yoğun trafiğe rağmen defalarca makas atan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Fatih sultan Mehmet Köprüsü yolunda Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde hafif ticari araç ile ilerleyen bir sürücü, yoldaki diğer araçları art arda makaslar atarak geçti. Yoldaki yoğun araç trafiğine aldırış etmeyen sürücü defalarca makas atarak ne kendi canını ne de trafik güvenliğini önemsedi.

Sürücünün art arda makas attığı anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adalet sistemi kış uykusunda

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.