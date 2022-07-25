Yetkili isim güzel haberi duyurdu: Asya ülkesi Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alacak

Baykar Teknoloji üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını envanterine katan ülkeler arasında Bangladeş de yerini aldı.

Bangladeş hükümetinin Türk heyetiyle yaptığı görüşmeler sonucunda Bayraktar TB2 satın alımında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan Prothom Alo'ya verdiği röportajda, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri ve İHA üreticisi Baykar Teknoloji arasında imzalanan TB2 SİHA satın alımına değindi.

Turan, "Bangladeş Silahlı Kuvvetleri, Baykar ile TB2 SİHA alımı konusunda anlaşmaya vardı. Detayları veremem ancak Bangladeş ile Türkiye arasında İHA üzerinde bir iş birliği olduğunu doğrulayabilirim." dedi.

Bangladeş Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıralarıkapsamında Türkiye'den birçok silah, askeri araç ve füze satın almıştı.

Bangladeş'in Türkiye Büyükelçisi Mesud Manan ise geçtiğimiz aylarda Türkiye üretimi İHA'ların uluslararası standartlar çerçevesinde üretildiğine değinmiş ve gelecekte ülkesinin silahlı kuvvetleri için modern ekipman alımına açık olduklarının sinyalini vermişti.

Baykar üretimi Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları birçok Afrika ülkesinde kullanılıyor.

Kaynak: Mepa News