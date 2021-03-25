Yetkili isim açıkladı! Türkiye Rusya'dan ilave S-400 alacak mı?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bugün 2 milyar doların üzerinde savunma sanayii ürünü sattığını belirten Demir, "2023 hedefimiz 10 milyar dolar civarında ihracat yapmak" dedi.

Yerli helikopter motoru TS-1400 hakkında konuşan Demir, "İnşallah iki sene içinde tamamlanacak. Yerli motor geliştirme sürecimiz malumunuz motorumuzun çekirdeği çalıştı. Motor şekli şemaili ile tam randımanlı değil ama bir helikopterin üzerine yerleştirilebilecek aşamaya geldi" diye konuştu.

Türkiye Rusya'dan ilave S-400 satın alacak mı?

"Türkiye Rusya'dan ilave S-400 hava savunma sistemi satın alacak mı?" sorusuna cevap veren Demir şun ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir sistem aldı, 'Amerika tepki gösterdi bak ben ikincisini alacağım' gibi bir durum yok. Belirli parametrelerimiz var ödeme ile ilgili teknolojik ortak üretimle ilgili belirli konular var. Bunların netleşmesi hemen bugün yarın olacak şeyler değil."

AKINCI TİHA'da seri üretim başladı

AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı'nda (TİHA) seri üretim safhasına geçildiğini sözlerine ekleyen Demir, "Üçüncü prototip hazır. Şu anda seri üretim için üretim bandına konuldu. Bu arada Bayraktar TB2’nin de yeni bir versiyonunu tasarlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar alanında çok iyi bir konuma geldiğini dile getiren Demir, "İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları'nda (SİHA) çok iyiyiz. Bazı ülkeler 'bize teknoloji transfer eder misiniz?' diye sormaya başladılar." ifadelerini kullandı.