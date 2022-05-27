Yetişin dostlar, kavga var! Jahrein ile Eren Erdem birbirine girdi

CHP yandaşlığıyla bilinen Jahrein kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri olay oldu.

"İmamoğlu'na benden oy çıkmaz"

Jahrein'in yayınlanan videosundan sonra çıkan tartışmalara yönelik katıldığı Twitter Space sohbet grubunda, "Ben AK Partili değilim, hiçbir zaman da olmadım, hiçbir zaman da olmayacağım ama bunca yanlıştan sonra CHP'de kalkıp İmamoğlu'nu herhangi bir yerden yerel de olsa aday gösterirse benden oy çıkmaz." sözlerine yer verdi.

"İmamoğlu'nu aday gösterirlerse AK Parti'ye basarım"

Geçtiğimiz aylarda muhalefetten tuvalet terliği çıksa dahi ona basarım diyen Jahrein'e "Genel adaylık konusunda muhalefette tuvalet terliği olsa dahi basacaksın" diye hatırlatma yapan bir Twitter kullanıcısına "Cumhurbaşkanlığında basacağım, aynı videoda söylüyorum zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde değişim şart. Tuvalet terliği gelse basacağım diyorum ama yerel bir seçimde herhangi bir yerden İmamoğlu'nu aday gösterirlerse AK Parti'ye basarım." dedi.

Jahrein - Eren Erdem kavgası

CHP milletvekili Eren Erdem'in 180 kişiyi listeleyip hepsini teker teker fişlediğini söylediği konuşmasının ardından, "CHP daha iktidara gelmeden sosyal medyadan insanları fişlediği bir liste mi yapıyor" diyen Jahrein, Twitter hesabından, "Eren Erdem daha iktidara gelmeden Soyluculuk oynuyor. Sen kimsin de bize parmak sallıyorsun?" şeklinde açıklama yaptı.