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Kadın - Aile Yetimlerin yüzü güldü
Kadın - Aile

Yetimlerin yüzü güldü

Yetim Vakfı tarafından yetim çocuklar için Boğaz gezisi düzenlendi. Vakıf açıklamasına göre, Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen etkinliğe, 50 yetim çocuk ve anneleri katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 11:13:00 -
Yetimlerin yüzü güldü

Yetim Vakfı tarafından yetim çocuklar için Boğaz gezisi düzenlendi. Vakıf açıklamasına göre, Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen etkinliğe, 50 yetim çocuk ve anneleri katıldı. Çocuklar ve gönüllülerin hoş vakit geçirdiği programda sanat çalışmaları, oyunlar, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Üsküdar Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen programda, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çağda insanlar birçok zorlukla yüz yüze geliyor. Yeri geliyor tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz zorluklarla karşılaşıyoruz. Bir dost eline ihtiyaç duyuyoruz. Yalnız olmadığımızı bilmek istiyoruz. İşte o zamanlar için kendimizi hazırlamalıyız. Vakıf olarak çocuklarımızın hayatı tanıyan, sevilen, başarılı bireyler olarak yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın toplum içinde özgüvenle hareket edebilme, bir başkasıyla iletişim kurabilme, birlikte bir grup olarak çalışma gibi yeteneklerinin de gelişmesini arzu ediyoruz."

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