Yetim Dayanışma Günleri'nde yaklaşık 92 bin yetime ulaşılacak

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfınca bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 25 ülke ve bölgede hayata geçirilecek 236 projeden yaklaşık 92 bin yetim yararlanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH'nin yetim çalışması yaptığı ülke ve bölgelerin ziyaret edilip çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle icra edilen Yetim Dayanışma Günleri, ilk olarak 2011'de yapıldı.

Bu yıl 10'uncu kez yapılacak etkinlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle birlikte gerçekleşecek.

10. Yetim Dayanışma Günleri'yle 91 bin 548 yetim ve ailesine iyilik götürülecek. 236 projenin gerçekleştirileceği Yetim Dayanışma Günleri, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında Türkiye ile birlikte 25 ülke ve bölgede icra edilecek.

Sponsorların da yer alacağı İHH ekipleri, içerisinde yurt içi ve yurt dışından sivil toplum kuruluşları temsilcileri, eğitimciler, aktivistler, basın ve medya mensupları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler, akademisyenler, sağlık görevlileri ve her meslek grubundan gönüllüler yetimlere ulaşacak.

Hayırseverler, bireysel, kurumsal ya da gönüllü grubu olarak Yetim Dayanışma Günleri kapsamındaki projelere destek verebiliyor.

Organizasyon kapsamında uygulanacak projeler arasında ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları gibi sosyal yardımlar, sünnet organizasyonu, hijyen paketi dağıtımları, sağlık taraması gibi sağlık yardımları, okul inşası, kırtasiye dağıtımı gibi eğitim yardımları, geziler, uçurtma şenlikleri, burs yardımı, şiir, kompozisyon, resim ve bilgi yarışmaları gibi kültürel yardımlar öne çıkıyor.

Projeler, Afrika'da Mali, Nijer, Sierra Leone, Somali ve Sudan, Asya'da Afganistan, Arakan, Bangladeş, Filipinler/Bangsamoro, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland/Patani ve Endonezya/Açe, Balkanlar'da Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ, Orta Doğu'da Lübnan, Suriye, Türkiye, Filistin, Yemen ve İran, Kafkasya/Orta Asya'da Azerbaycan ve Kırgızistan'da gerçekleşecek.