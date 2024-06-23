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Gündem Yetim çocuğa darp ve tehdit cezasız kalmadı! Şehir eşkıyası tutuklandı
Gündem

Yetim çocuğa darp ve tehdit cezasız kalmadı! Şehir eşkıyası tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 15:58:00 - 2024-06-23 15:59:19

Fatih'te parkta çocuğuyla kavga eden 7 yaşındaki yetim çocuğu markette darbedip 'Seni bıçaklarım, öldürürüm' şeklinde tehditler savuran şehir eşkıyası tutuklandı.

Fatih’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Bayram L., parkta oyun oynadığı esnada bir çocukla kavga etmiş, sonrasında markette kavga ettiği çocuğun babası M.B., tarafından önce darp edilip daha sonra tehdit edilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın kimliğini tespit etti. Silivrikapı’da kaldığı adreste yakalanan şehir magandası gözaltına alındı.

Tehdit ve darp cezasız kalmadı: Tutuklandı!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba M.B., daha sonra adliyeye sevk edildi. Öfkeli baba burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Seni öldürürüm, seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurmuştu

19 Haziran tarihinde meydana gelen olayda öfkeli baba burada önce çocuğa tokat atmış, daha sonra da "Seni öldürürüm, seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurmuştu. Yaşanan olayda araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darp edilmesini önlemiş, iş yeri içerisinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.
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7 yaşındaki yetim çocuğa koca adamdan(!) akılalmaz tehdit! 'Seni bıçaklarım öldürürüm'
7 yaşındaki yetim çocuğa koca adamdan(!) akılalmaz tehdit! 'Seni bıçaklarım öldürürüm'

Yaşam

7 yaşındaki yetim çocuğa koca adamdan(!) akılalmaz tehdit! 'Seni bıçaklarım öldürürüm'

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