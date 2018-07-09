Yeteri kadar uyumamak sağlığı tehdit ediyor!

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre; ortalama bir insan, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığını koruyabilmek için, gecede 7-8 saat arası uyumalıdır. Buna rağmen, iş yaşantısı, yaşam tarzı ve teknoloji, her gece uyuyacak olduğumuz uykunun biraz daha azalmasına neden olur ve gün geçtikçe daha fazla insan, uyku kalitelerinin düşmekte olduğundan yakınmaktadırlar.

Teksas Üniversitesi’nin yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, uyunması gereken minimum saat uykuyu, üst üste yedi gün uyumayan insanlarda, obezite, kalp hastalıkları, hafıza kaybı ve benzeri ciddi hastalıklar meydana gelebilmektedir. Altı saat veya daha az uyuyan bir insansanız, yetersiz uykudan kaynaklı yaşayabileceğiniz ciddi sağlık problemlerinden haberdar olmalısınız.

ABD’de bulunan Mayo Clinic tarafından yapılan bir araştırmaya göre, iyi uyumayan insanlarda, inme görülme riski artmaktadır. Günde altı saatten az uyuyan yetişkinlerde, inme görülme riski, diğerlerine oranla dört kat daha fazladır.

Obezite riski geceleri uyumakta zorlanan veya gecede altı saatten daha az uyuyan insanların iştahlarında artış ve daha yüksek kalorili yiyecekleri yeme isteği ortaya çıkmaktadır. Daha az uyumaktan kaynaklanan birçok hormonal değişiklik yaşarlar ve bu da iştah açıcı etkiler doğurur.

Ayrıca, kalitesiz uyku uzun vadede özellikle obezite gibi sorunlara neden olabilir. Bugüne dek yapılmış olan sayısız araştırmaya göre, düzenli ve kaliteli uyku uyuyamayan kişilerin ghrelin ve leptin seviyelerinde ciddi değişiklikler görülmüştür. Bu hormonların görevi ise, iştahı düzenlemektir.

Center for Disease Control (Hastalık Kontrol Merkezi) isimli kurum tarafından yapılan bir araştırmaya göre, düşük kaliteli uyku, kişide tip II diyabet gibi kronik hastalıkların oluşma riskini arttırır. Ayrıca, kalitesiz uyuyan insanlar insüline karşı daha az duyarlıdırlar.

Kalitesiz ve yetersiz bir gece uykusu, sizi şüphesiz daha unutkan ve zor konsantre olabilen biri haline getirir. Ancak işin çok da bilinmeyen diğer bir tarafı var; yetersiz uyumak, uzun vadede, kavrama ile ilgili ciddi problemlere sebep olur.

Arada sırada uykusuz bir gece geçiriyor olmak dahi, beyin dokusunda kayıplara neden olmaktadır. Uyumadığımız zamanlarda beyin moleküllerimizdeki kan miktarı artar ve bu da beyin hasarına yol açar. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yetersiz uyuyor olmak ”beyin hasarına neden olmaktadır.

Uyumanız gerekenden az uyuyor olmanız, bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu da, gribe veya soğuk algınlığına yakalanma riskinizi arttırıcıdır. Bu bilgi, Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilmiştir.

Yetersiz uyku uyuduğunuz zamanlarda, vücudunuz daha fazla miktarda kimyasal madde ve hormon üretme eğilimindedir ki bu durum da kalp hastalığına yakalanma riskinizi arttırıcıdır. Bu bilgi, Avrupa Kalp Bülteni tarafından yayımlanmış olan bir araştırmaya dayanan bir bilgidir. Buna göre; gecelik altı saatten daha az uyku uyuyan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski, diğer kişilere nazaran %48 daha yüksektir.

Diğer yandan, Harvard Sağlık Yayınları tarafından yayımlanmış olan bir araştırmaya göre, yetersiz uyku uyumak; yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı ve kalp yetmezliği ile ilişkilendirilen rahatsızlıklardır

Amerikan Kanser Derneği tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, yetersiz uyku, kolon veya göğüs kanseri ile ilişkilendirilebilir. Bu araştırma, günde altı saat veya daha az uyku uyuyan 1240 kişi üzerinde yapılmıştır ve sonuçlara göre bu kişilerde, uzun vadede kötü huylu olabilecek bağırsak polipleri görülme riski %50 daha yüksektir.