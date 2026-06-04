Hepsi sahiplerini bekliyor! Gırgırdan ziynet eşyasına kadar her şey var

Sahiplerine ulaşılamayan nüfus cüzdanlarının Nüfus Müdürlüğüne, ehliyet ve ruhsatların Trafik Ruhsat Müdürlüğüne, Kocaelikartların ise Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderildiğini belirten Tarı, karşılaştıkları ilginç olaylara ilişkin ise şunları paylaştı: "Yaklaşık 9 yıl önce çok üzücü bir tren kazası olmuştu. Tabii bu bulunan cep telefonunun tren kazasından dolayı kaybolduğunu bilmiyorduk. Arkadaşlarımız Sekapark mevkisinde cep telefonunu buldu. Telefonu açarak sahibine ulaşmaya çalıştık, içindeki rehberden birkaç kişiyi aradık. Aradığımız bir kişi, 'Kocaeli'de akrabam yok, bizim değildir' demişti. Meğerse vatandaşımız tren kazası sonucu telefonunu orada düşürmüş. Kendisinin Kocaeli ile doğrudan bir alakası yok. Ya Konya'dan ya da Ankara'dan İstanbul'a giderken, kazanın ardından cep telefonunu düşürmüş. Biz ilginç bir şekilde cep telefonunu kendisine ulaştırmıştık. Ayrıca başka bir gün de kamyondan büyük bir koli malzeme düşmüş. Tabii arkadaşlarımız hemen önlemlerini aldı, ilgili trafik ekiplerini çağırdı. Koliyi teslim aldık, içinden yeni ayakkabılar çıkmıştı. Üzerindeki faturadan iletişime geçerek firmaya söz konusu koliyi teslim ettik. Firma da Tekirdağ'da çıktı. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz." Tarı, kayıp eşya listelerinin vatandaşların haberdar olması için belirli periyotlarla belediyenin sosyal medya hesapları ve basın aracılığıyla duyurulduğunu da sözlerine ekledi.