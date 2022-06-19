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Gündem Yeter ulan yeteeer! Esra Ezmeci'nin edepsizlikleri bitmiyor
Gündem

Yeter ulan yeteeer! Esra Ezmeci'nin edepsizlikleri bitmiyor

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, rezilliklerini bu defa Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 13:13:00 -
Yeter ulan yeteeer! Esra Ezmeci'nin edepsizlikleri bitmiyor

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, rezilliklerini bu defa Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa taşıdı. Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı aşağılık itiraflarla gündemden düşmeyen Ezmeci, Çağlayan'ın "Bugüne kadar seni en çok şaşırtan soru neydi?" sorusuna “Kayınvalidenin yaptıkları oluyor. Haftanın 3 günü oğluyla yatmak istiyor. Gelini salona atıyor, oğluyla yatıyor. Ya da kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıyor. Onları kendine alıp kocasına giyiyor” gibi iğrenç bir cevap verdi. Armağan Çağlayan duyduklarına inanamadı ve "İnanamıyorum, çok saçma" dedi. 

 

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