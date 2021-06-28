Yetenekli gençler İHL’ye

Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olan İstanbul Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, bünyesinde ilk kez oluşturduğu Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje sınıfları için öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Okulun resmi web sitesinde yapılan duyuruda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında orta öğretimini tamamlayan 30 kız öğrencinin yapılacak Yetenek Sınavı ile alınacağı ifade edildi. Ebru, Hat ve Tezhip gibi geleneksel sanatların öğretileceği sınıflara yönelik başvuruların, 7-30 Haziran 2021 tarihleri arasında e okul üzerinden veya okul web sitesindeki başvuru formu doldurarak ya da öğrenci velileri tarafından bizzat okula giderek yapılması gerekiyor. Yetenek Sınavı 8 Temmuz 202’de Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul binasında yapılacak.

