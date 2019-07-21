Yetenekli genç oyuncu Hollanda'yı reddetti, Türkiye'yi seçti!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.



Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan genç yıldız adayı, Feyenoord ile sözleşmesini uzatma kararı almış ve transfere kapısını kapatmıştı. Öte yandan Orkun, Hollanda Milli Takımı forması ile alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Orkun Kökçü ve ailesiyle görüşen yapan TFF, aldığı olumlu yanıtla birlikte 17 yaşındaki Orkun'un Milli Takımımızda oynayabilmesi için gereken başvuruları yaptı.

Orkun Kökçü kimdir?

Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı.



Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.