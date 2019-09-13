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Yetenekli 148 öğrencinin velisiyle toplantı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 148 yetenekli öğrencinin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:29
Yetenekli 148 öğrencinin velisiyle toplantı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 148 yetenekli öğrencinin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Kahta Atatürk Spor Salonunda yapılan toplantıya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek,İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner başkanlık yaptı.


Proje ile ilgili velilere bilgi veren Çiçek, “Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak değerlendirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, 2018 yılı mayıs ayında 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı. Bir aylık ilk etap taramasında 669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmenle 9 bin 153 ilkokulda, 413 bin 698 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisine ulaşıldı. Kahta’da ise yaklaşık 2 bin öğrenciye uygulanan projede 148 öğrenci tarama sonunda tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı göstererek yetenekli öğrenci olarak seçildi.


Bu öğrencilerimiz uzman antrenörlerimiz tarafından Temel Spor Eğitim Sürecine alınacaklardır. Eğitim süreci 3 aşamalı olup 18 ay sürmektedir. Öğrenciler aldıkları eğitim ve testlerin ardından kendilerine uygun olan branşlara yönlendirilerek Spor Branş Eğitim Sürecine tabii tutulacaklardır. Bu süreçlerin sonunda başarılı olan öğrenciler İleri Düzey Spor Eğitimleri ve Performans Süreci içerisinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Ve Kulüplere yönlendirilerek sporcu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:29
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