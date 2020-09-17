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Spor Yetenek sınavında başarılı olan "pehlivanlar" üniversiteli oldu
Spor

Yetenek sınavında başarılı olan "pehlivanlar" üniversiteli oldu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Ata sporumuz güreşe ve bu sporu icra eden güreşçilerimize her geçen yıl daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz. Kısa süre önce kurduğumuz spor kulübümüz de bu amaca hizmet edecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:56:31 -
Yetenek sınavında başarılı olan "pehlivanlar" üniversiteli oldu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin düzenlediği yetenek sınavlarında başarılı olan pehlivanlar üniversiteye kaydını yaptırdı.

Üniversite senatosunun aldığı kararla başpehlivanlık kategorisinde yarışan pehlivanlara lisansüstü eğitimde kontenjan açılmasının ardından, baş altında, deste boy ve üzeri boylarda ilk 3 dereceye giren pehlivanlara da lisans eğitimi için kontenjan verildi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlarından Nedim Güler, Semih Turgut ve Erkan Ertan ile deste boyda dereceye giren Edirneli pehlivan Atakan Makas üniversitenin yetenek sınavında başarı göstererek lisans eğitimi için kaydını yaptırdı.

Başpehlivanlar, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, TÜ'nün tarihsel ve kültürel bir misyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne destek verdiğini ve örnek projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Pehlivanların lisans ve lisansüstü eğitimlerini desteklemeye devam ettiklerini belirten Tabakoğlu, "Güreşte Yasemin Adar, İsmail Balaban ve Turan Balaban gibi birçok başarılı sporcular öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni öğrencileri, Türkiye'nin tanınmış pehlivanlarından Nedim Güler, Semih Turgut ve Erkan Ertan oldu." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'a ve Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda yeni öğrencilerimiz, güreşçilerimiz Trakya Üniversitesine geldikçe bu alandaki başarımızın artacağına inanıyorum. Ata sporumuz güreşe ve bu sporu icra eden güreşçilerimize her geçen yıl daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz. Kısa süre önce kurduğumuz spor kulübümüz de bu amaca hizmet edecek. Sizleri canıgönülden tebrik ediyor, Trakya Üniversitesi çatısı altında başarılar diliyorum."

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Tuna, başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin yüksek lisans mezunu olduğunu, Yasemin Adar'ın da yüksek lisans eğitiminin tez aşamasında devam ettiğini kaydetti.





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