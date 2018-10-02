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Yeteneğine fırsat tanıyın

Siyasetçi, doktor, mühendis vs.. herbirisine çocuklarımızı yönelttiğimiz kadar san’ata da yöneltmemiz gerekiyor.

02 Ekim 2018 Salı 15:21
Yeteneğine fırsat tanıyın


Çocuklar, sünnetullaha uygun olarak kendilerine has kişilik özellikleri ile doğarlar ve doğdukları andan itibaren de birbirinden farklı huy ve karakter özellikleri sergileyerek büyürler. Her çocuk, kaş, göz, boy gibi fiziksel özellikleriyle nasıl diğerlerinden farklıysa, sahip olduğu yetenek ve yatkınlıklarıyla da başka çocuklardan farklıdır.

Onun için çocuğunuzun hem doğuştan gelen hem de sonradan kazandığı becerilerinin farkında olabilmeniz önemlidir. İlgili ve dikkatli bir ebeveynseniz, çocuğunuzun bu yeteneklerini fark ederek, zamanında ve doğru yönlendirmelerde onun istikbaline katkıda bulunabilirsiniz.

Aile olarak, çocuğunuzun yetenekli olup olmadığı konusunda çok net yargılara sahip olamayabilirsiniz. Bu konuda söylenecek çok önemli bir şey vardır, o da; her çocuğun, en az bir alanda yetenekli olduğudur. Bütün mesele, hangi konuya ilgisi ve eğilimi olduğunu doğru olarak saptayabilmektir. Eğer yeterli şartları oluşturmaz ve çocuğunuzun hangi alanda yetenekli olduğunu bilmezseniz, bu yetenekle beraber, varsa çocuğunuzun konuya olan ilgisi de kaybolup gidecektir. Maalesef ülkemizde kendi alanında çok iyi olabilecek pek çok yetenekli insan, daha keşfedilemeden kaybolup gidiyor. Aslında her evde minik yetenekler olduğunu da bilmek gerekiyor. Bilmek, tek başına bir anlam ifade etmiyor tabii. Bu yetenekleri nasıl geliştireceğimiz de önem kazanıyor.

Zeka ve yetenek üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan bilim adamı Robert Sternberg: “Akademik zekalar kolay bulunur, ancak sanatçılık çok nadir ve eşsizdir.” diyor. Gerçekten de insan, yeteneği olduğu konuda muhteşem eserlere, muhteşem sonuçlara ulaşır.

Her çocuk, bir ya da birkaç alanda, yetenek olarak değerlendirilecek kadar yüksek potansiyelle doğar. Bu alanların neler olduğunu, ancak iyi bir gözlemle fark edebilirsiniz. Sadece siz öyle istiyorsunuz diye, çocuğunuzun doktorluğa ilgisinin olacağını düşünmeniz ya da onu zorla bir spor çalışmasına göndermeniz, çok akıllıca olmaz. Aksine çocuğunuz, istediği ve ilgi duyduğu konulara karşı da soğuk davranabilir. Sırf bu nedenle, gerçekten ilgi duyduğu alanları keşfetme şansını kaybetmesine sebep olabilirsiniz. Bırakın boyalarla istiyorsa doya doya oynasın..

DİPNOT: Yetenek ‘sünnetullah’tandır. Sünnetullah nedir derseniz; kâinat, Yüce Allah tarafından belirli bir düzen içinde yaratılmıştır. Kâinatın işleyişi, Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretiyle belirlediği kanunlara göre cereyan etmektedir. Bu kurallara "Sünnetullah" denir.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:21
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