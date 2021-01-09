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Medya Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan çok özel açıklamalar
Medya

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan çok özel açıklamalar

Kuruluş Osman dizisinde "Hazal Hatun" karakterini oynayan Yeşim Ceren Bozoğlu diziye ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 13:10:00 - 2021-01-09 13:21:04

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da "Hazal Hatun" karakterini oynayan Yeşim Ceren Bozoğlu, Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi.

Kuruluş Osman dizisinden teklif aldığında büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren Bozoğlu, "Normalin çok üstünde bir performans gerektiriyor burası. Hem akör olarak hem fiziksel olarak hem zihinsel ve ruhsal olarak. Zeka olarak ta öyle" dedi.

Hazal Hatun karakterini oynadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Bozoğlu, böyle bir rolün ancak 40 yılda bir geldiğini ifade etti.

Oynadığı Hazal Hatun karakterinden bahseden Bozoğlu, "Çatışma olmazsa dizi seyredilmez o yüzden kötülerimizin de bence kıymetini bilelim" diyerek samimi ve eğlenceli açıklamalarda bulundu.

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