Yeşilyurt Belediyespor’dan transferin son gününde 3 imza

TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferin son gününde kadrosuna 3 isim dahil etti. Sezonun ilk maçında sahasında Bayrampaşa’ya 1-0 mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor, kadrosunu güçlendirmek için transferin son gününde 3 isim birden transfer etti.

Turuncu yeşilliler, Yeni Malatyaspor’dan kiralık olarak Dersim Şahan’ı Menemen Belediyespor’dan golcü Vedat Erçin’i ve Artvin Hopaspor’dan Ali kemal Başaran’ı kadrosuna kattı. Menemen Belediyespor’dan alınan 21 yaşındaki Vedat Erçin forvet mevkinde görev yapıyor ve geçen sezon İzmir ekibinde 2 gol kaydetti.

3. Lig temsilcisi Artvinhopaspor’dan alınan orta saha oyuncusu Ali Kemal Başaran ise geçen sezon toplam 28 karşılaşmada forma giydi, 1 gol kaydetti. Geçen sezonu Elazığspor’da kiralık geçiren Yeni Malatyaspor’un futbolcusu olan Dersim Şahan ise turuncu yeşillilerde kiralık olarak forma giyecek.

3 yeni transferin de Yeşilyurt Belediyespor’un kampına katıldığı ve takımla çalışmalara başladığı belirtildi.