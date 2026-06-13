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Sağlık
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Yeniakit Publisher
İşte en çok riskli yaş grubu: Ne kadar bağımlılık o kadar şiddet
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AA Giriş Tarihi:

İşte en çok riskli yaş grubu: Ne kadar bağımlılık o kadar şiddet

Yeşilay ve Adli Tıp Kurumunun işbirliğiyle "Bağımlılık ve Adli Tıp Sempozyumu"nda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılığın bireysel bir sağlık sorununun ötesinde toplumsal huzur ve güvenliği de tehdit eden çok boyutlu bir sorun olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Foto - İşte en çok riskli yaş grubu: Ne kadar bağımlılık o kadar şiddet

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Adli Tıp Kurumuyla geçen yıl başlatılan işbirliğinin büyüyerek ve güçlenerek devam ettiğini söyledi. Dinç, bağımlılık konusunda bilgi, beceri ve kurumlar arası işbirliğinin seferber edilmesi gerektiğini belirterek "İnsanların yaşamlarını ciddi şekilde olumsuz etkileyen büyük bir problemle karşı karşıyayız. Hayatın her boyutunu, her yaş grubunu, her mesleği ve her sosyoekonomik kesimi ilgilendiren, bir arada yaşama kültürümüze zarar veren, güven duygusunu zedeleyen ve toplumsal huzuru tehdit eden bir durum söz konusu." dedi.

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Foto - İşte en çok riskli yaş grubu: Ne kadar bağımlılık o kadar şiddet

Madde kullanan bireylerin şiddet suçunu işleme riskinin genel nüfusa göre yaklaşık 4-10 kat daha fazla olduğunu gösteren araştırmalar bulunduğunu aktaran Dinç, "Bağımlılık dediğimizde sadece bireyin kendi bedenine zarar vermesini, aile huzurunun bozulmasını ya da ekonomik kayıpları kastetmiyoruz. Aynı zamanda suçtan, şiddetten, istismardan ve toplumun birlik ve bütünlüğünü tehdit eden sonuçlardan da söz ediyoruz." diye konuştu. Dinç, ceza infaz kurumlarında psikoz veya majör depresyon tanısı bulunan mahkumların yaklaşık yarısında eş tanılı madde kullanım bozukluğu görüldüğünü dile getirdi. Bağımlılık endüstrisinin özellikle 15-25 yaşlarındaki gençleri hedef aldığına dikkati çeken Dinç, çocukların ve gençlerin herhangi bir bağımlılıkla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Dinç, bağımlılığın eğlence, sosyalleşme veya yaşam tarzı olarak gösterilmeye çalışılmasının çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimine yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye ve dünyadaki verilerin bağımlılık konusunda endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Dinç, bağımlılıkla mücadelenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu, bunun bilimsel temelde yürütülmesi gerektiğini anlattı. Son 10 yılda kumar oynama bozukluğuna bağlı intihar vakalarını inceleyen önemli bir araştırmaya yer verdiklerini belirten Dinç, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan çalışmanın sempozyum katılımcılarına da hediye edildiğini ifade etti. Sempozyumda ortaya konulacak görüş ve tespitlerin sahaya yansıyan somut adımlara dönüşeceğine inandıklarını dile getiren Dinç, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

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Foto - İşte en çok riskli yaş grubu: Ne kadar bağımlılık o kadar şiddet

BU ÇALIŞMALARIN NİHAİ AMACI INSANI VE TOPLUMU YAŞATMAK: Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek ise bağımlılıkla mücadelede bilimsel temelli yaklaşımın önemini anlattı. Bağımlılığın adli ve toplumsal boyutlarını bilimsel veriler ışığında değerlendirdiklerini ifade eden Aslıyüksek, kurum olarak kanıta dayalı mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunmayı temel hedef olarak gördüklerini belirtti. Aslıyüksek, bağımlılık konusunun yalnızca sağlık boyutuyla ele alınamayacağına dikkati çekerek "Bağımlılık konusunun suç davranışı, aile içi şiddet ve toplumsal etkilerle birlikte değerlendirilmesi gerekir." dedi. Bağımlılıkla mücadelede disiplinler arası çalışmanın önemini vurgulayan Aslıyüksek, farklı alanlardan uzmanlarla yapılacak değerlendirmelerin sürece katkı sağlayacağını dile getirdi.

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Foto - İşte en çok riskli yaş grubu: Ne kadar bağımlılık o kadar şiddet

Psikoaktif madde kullanımının izlenmesi ve önleyici politikaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Aslıyüksek, "Bu çalışmaların nihai amacı insanı ve toplumu yaşatmaktır. Kurumlar arası işbirliğiyle desteklenen bağımlılık tedavi ve önleme modelleri, bağımlılık zincirini kırmaktaki en önemli gücümüzdür." diye konuştu. Aslıyüksek, tedavi, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçlerinde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) çalışmalarının da bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti. Kurumlar arası işbirliği ve etik yaklaşımların bağımlılık zincirinin kırılmasında belirleyici olduğunu kaydeden Aslıyüksek, güçlü laboratuvar altyapısı, erken uyarı sistemleri ve bilimsel iş birliklerinin önemini anlattı. Aslıyüksek'in Yeşilay Genel Başkanı Dinç’e plaket takdim ettiği sempozyumda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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