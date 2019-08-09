Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da devam eden Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak 3. lige yükselen turuncu yeşilliler Palandöken kampında tempo arttırarak güç depolamaya devam ediyor.

Turuncu yeşilliler TFF’nin antrenman sahasında çalışmalarını sürdürürken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Özellikle Palandöken kampında oynanan hazırlık maçlarında sergilenen olumlu futbol teknik heyeti memnun ederken, yönetimin buna rağmen transferde birkaç ismi daha kadroya katacağı öğrenildi.

Turuncu yeşillilerde çalışmalardaki son durumu değerlendiren sportif direktörü Burak Acil, “Yeni sezon hazırlıklarımızın Malatya’da devam ediyoruz. Oldukça güzel ve verimli kamp ortamımız var. Takımızı oynadığı hazırlık maçlarında oynadığı oyunla bizleri memnun etti. Tabi bu maçları ölçü olarak görmüyoruz. Bir taraftan da transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüğümüz isimlerden anlaşmaya yakın olduğumuz isimler var. Tek amacımız bu sezon ilk kez mücadele edeceğimiz 3. lige güçlü bir şekilde girebilmek. Bu anlamda da kalitesine inandığımız isimleri kadromuza kattık” diye konuştu.