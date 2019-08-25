Yeşilyurt Belediyespor’da Türkiye Kupası mesaisi sürüyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona Türkiye Kupası maçıyla merhaba diyecek. Turuncu yeşilliler 1. tur eleme maçında 12 Bingölspor ile seyircisi önünde karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdüren turuncu yeşilliler, tarihinde ilk kez mücadele edeceği 3.Lig’de oynayacağı ilk resmi müsabakada taraftarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Hayati Palancı’nın öğrencileri sezon öncesi hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmezken, oynadığı pozitif futbolla da taraftarını memnun etti.

Sessiz bir transfer dönemi geçirmesine rağmen takım olma adına önemli aşama kat ettiği görülen Yeşilyurt Belediyespor’un transferde takviye yapmaya da devam edeceği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turunda 28 Ağustos Çarşamba günü Malatya’da 12 Bingölspor’u ağırlayacak turuncu yeşillilerde bu maçın hazırlıkları sürüyor.

“Turu geçmek istiyoruz”

Hedeflerinin turu geçmek olduğunu söyleyen takımın teknik sorumlusu hayati Palancı, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Palancı, “İki ayaklı bir hazırlık kampı sürecimiz oldu. Futbolcularımızı mental ve fiziksel olarak en iyi duruma getirmek için elimizden geleni yaptık. Onlar da bize yardımcı olarak işimizi kolaylaştırdılar. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Bizim için her maç önemlidir. Bu maça da tıpkı bir lig müsabakası gözüyle bakıyoruz. Sezona iyi başlamamız lazım. Bu anlamda hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah kazanarak turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.