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Spor

Yeşilyurt Belediyespor’a kamp öncesi Covid-19 testi

İnönü Üniversitesi’ne ait uygulama oteli olan Kale Göl Otel’de kampa giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da futbolcular ve teknik heyete Covid-19 testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:31:26 -
Yeşilyurt Belediyespor’a kamp öncesi Covid-19 testi

İnönü Üniversitesi’ne ait uygulama oteli olan Kale Göl Otel’de kampa giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da futbolcular ve teknik heyete Covid-19 testi yapıldı.


Dün itibariyle kampa çalışmalarına başlayan turuncu yeşilli ekip, ligin kalan haftalarına Kale ilçesinde hazırlanacak.


Kamp yaptığı Kale Göl Otel’de Covid-19 testine giren Malatya ekibi, sonuçların belli olmasının ardından ilk antrenmanını yapacak.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3.Lig 3.Grup’ta 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

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